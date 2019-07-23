Aliağa'da gençlik turnuvası devam ediyor

Geleneksel Gençlik Turnuvası tüm hızıyla devam ederken, 1. haftası geride kalan kupaya İzmir'in düşman işgalinden kurtuluş günü olan "9 Eylül" adı verildi.

Aliağa ilçesinde, kent sakinlerini spora teşvik etmek, mahalleler arasında sosyalleşme ve dayanışma ruhunu arttırmak amacı ile organize edilen 4. Geleneksel Gençlik Turnuvası 9 Eylül Kupasında, 21 takımda 210 sporcu şampiyon olabilmek için kıyasıya mücadele veriyor. 1. haftası geride kalan kupaya İzmir'in düşman işgalinden kurtuluş günü olan "9 Eylül" adı verildi.

Karşılaşmalar, dernek tesisleri içerisinde bulunan merkez halı sahada; pazartesi, salı, çarşamba ve perşembe günleri oynanırken, dört grubun yer aldığı turnuvada gruplarında ilk 4 sırayı alan takımlar eleme sistemine geçilecek finallerde mücadele edecek.

Öte yandan, Yeniçeriler Taraftar Derneğinin düzenlediği turnuvanın 1. haftası bol gollü mücadelelere sahne oldu. B grubunda 2 maçta tam 30 gol atıldı. Turnuvanın en gollü galibiyetini Aliağa Genç Fenerbahçeliler, Tutku İç Giyim karşısında aldı. Turnuvanın ilk haftasında sadece Ege Hakan Plastik-Sivasspor karşılaşmasında kazanan taraf çıkmadı.