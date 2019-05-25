Aliağa'da 'Gönül Sofrası' iftarı

AK Parti Aliağa İlçe Başkanlığı'nca geleneksel hale getirilen iftar yemeği yoğun ilgi gördü.

Cumhuriyet Meydanında düzenlenen "Gönül Sofrası" iftar yemeğinde konuşan AK Parti Aliağa İlçe Başkanı Kazım Sayın, iftarların birlik ve beraberlik için önemli vesileler olduğunu belirterek, "Biz inanlar olarak dini vecibelerimizi yerine getiren bir milletiz. Milli değerlerine sahip çıkan, devletinin bölünmez bütünlüğünü koruyan, gözeten bir milletiz. Biliyorsunuz ki etrafımız ateş çemberi gibi. Ancak bu coğrafyada yaşamanın bedeli çok ağır. Burası mübarek topraklar sayılır. Bu coğrafyada yaşayan bizler şanslı insanlarız. 16 devlet kurmuş bir milletin evlatlarıyız. Dikkat etmemiz gereken önemli husus şu; Allah birliğimizi, beraberliğimizi bozmasın, bir olmayı ve diri olmayı nasip etsin. Asla aramıza fitne, fesat sokmasın. Devletimize, milletimize, Ezan-ı Muhammediye, Kur'an'a zarar verecek her türlü güçle kuvvetle baş edebilme yeteneğini bize versin inşallah" dedi.

İftar yemeği ve duanın ardından program semah gösterileriyle devam etti.

Yemeğe Aliağa Kaymakamı Erhan Günay, İlçe Emniyet Müdürü Yasin Uğurtaş, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Rıfkı Kulaksız, Aliağa Belediye Başkan yardımcıları Hakan Şimşek ile Serhat Aras ,Belediye Meclis üyeleri İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdal Bayhan, Aliağa Müftüsü Süleyman Demiryürek, AK Parti İzmir İl Yönetim kurulunda Uğur Türkan ,Ak Parti Dikili İlçe Başkanı Tahsin Şekerci, AK Parti Aliağa İlçe Kadın ve Gençlik Kolları, mahalle başkanları, muhtarlar, çeşitli dernek, sendika ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.