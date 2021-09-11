Aliağa'da haftalık mahalle ziyaretleri Bozköy'de devam etti

Aliağa mülki erkanı, her hafta cuma günleri vatandaşların taleplerini yerinde dinlemek ve devlet vatandaş kaynaşmasını sağlamak amacıyla gerçekleştirdiği haftalık mahalle ziyaretlerine Bozköy'de devam etti.

MHP Genel Sekreter Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, Aliağa Kaymakamı Ömer Karaman, MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin ve Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Bozköy'de vatandaşlarla bir araya geldi. Gerçekleştirilen ziyarette Aliağa İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Yusuf Can Gökgöz, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Balıkçıoğlu ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdoğan Akyüz de yer aldı.

Vatandaşlarla bir araya gelmenin devlet millet kaynaşmasının en güzel örneği olduğunu belirten Aliağa Kaymakamı Ömer Karaman, “Yaptığımız ziyaretler sayesinde vatandaşlarımızın taleplerini yerinde dinliyoruz. Kurum amirleri ile mahalle sakinlerinin kaynaşmasını sağlıyoruz. Çevre mahallelerimizde yapılan hizmetleri gururla takip ediyoruz” dedi.

Bozköy'ün geçmiş yıllarda tarımla ön planda çıktığını ifade eden Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, “Bözköy'de uzun süredir su hatlarının yenilenmesi ile ilgili bir çabamız vardı. Su hatlarının yenilenmesi için İZSU yakın bir zamanda çalışma başlatacak. İZSU'nun su hatlarını yenilemesini müteakiben mahallemizin çevre düzenlemelerini, peyzaj projeleri ve sosyal donatı çalışmalarımızı gerçekleştireceğiz” diye konuştu.

MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin ise “Kaymakamın, belediye başkanının, ilçe başkanlarının, emniyet müdürünün, jandarma komutanının, kurum amirlerinin vatandaşıyla bir araya gelerek sohbet etmesi, sorunlara çözüm araması, bu güzel birliktelik bizleri mutlu ediyor” dedi.

“Muhtarlar demokrasimizin çelik çekirdeğidir”

Muhtarlık makamının önemine değinen İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu da “Muhtarlar, demokrasimizin çelik çekirdeğidir. Muhtarlar, mahallede kim hastadır, kimin ne derdi vardır, her şeyi bilen, devletle vatandaş arasında köprü olan kişilerdir. Aynı zamanda Aliağa'da, İzmir'de birçok belediyenin gözdesi olan çok çalışkan, Aliağa için gecesini gündüzüne katan bir belediye başkanı var. Devlet erkanı ve bizler sizlere hizmet etmek için her şeyimizi ortaya koymaya hazırız” şeklinde konuştu.