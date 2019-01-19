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Aliağa'da halk oyunları sevgisi büyüyor

İzmir’in Aliağa ilçesinde halk oyunları sevenler, Çamlık Caddesinde bir restoranda birlik ve beraberlik yemeği düzenledi.

İzmir'in Aliağa ilçesinde halk oyunları sevenler, Çamlık Caddesinde bir restoranda birlik ve beraberlik yemeği düzenledi.


Aliağa'da ikamet eden esnaf, ev hanımı, öğretmen, emniyet mensubu, işçi, doktor, hemşire gibi çeşitli meslek gruplarından oluşan, yaklaşık 170 kursiyerin katıldığı Aliağalı halk oyunları severler yemekte buluştu. Zeybek oyunları ile coşan kursiyerler öğrendikleri oyunları keyifle sergileyip dönemin yorgunluğunu attı. Aliağa Tüpraş Halk Eğitim Merkezi Halk oyunları eğitmenleri Hakan Şen ve Rüya Şen ile Betül Çakmak'ın kursiyerleri zeybek, Bursa, horon oyunları ile doyasıya eğlendiler.


18 yıldır halk oyunları çalıştırdığını ve bu yıl da 13. yemek etkinliği düzenlediklerini belirten halk oyunları eğitmeni Hakan Şen, "Aliağa'da yoğun ilgiyle karşı karşıyayız. Her geçen yıl daha da artıyoruz. Kurslarımıza olan ilgi bizi gururlandırıyor. Aliağa'da bir etkinlik olduğu zaman aynı zeybekte buluşup oynayabiliyoruz artık. Özlediğimiz tabloya yaklaştık. Zeybek oynamayan kalmasın demiştik ve bu uğurda da ne yapılması gerekiyorsa yapacağız. Aramızda 3 aydır gelende var, 15 senedir gelen de var. 4 yaşından 70 yaşına kadar kursiyerlerle çalışmak çok onur verici. Herkese ulaşmaya, zeybek oynamaya devam edeceğiz" diye konuştu.


Geceye kurslara katılan kursiyerlere sertifika dağıtıldı. Gecen yıl kursa gelen yaklaşık 80 kursiyer sertifikalarına kavuştu.

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