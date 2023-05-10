Aliağa'da hayatı paylaşmak için engel yok

Aliağa Mehmet Saka İlkokulu ve Ortaokulu tarafından organize edilen Engelliler Haftası programı, saygı duruşu sonrası İstiklal Marşı'nın işaret dili eşliğinde söylenmesiyle başladı. Aliağa Kaymakamı Zekeriya Güney, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Garnizon Komutanı Albay Faruk Altun, Aliağa Engelliler ve Rehabilitasyon Derneği Başkanı Musa Pala, daire amirleri, gaziler, siyasi parti temsilcileri, öğretmenler, dernek üyeleri ve ailelerin katılımıyla gerçekleştirilen programda engelli bireylerin sahnelediği halk oyunları, ritim ve dans gösterileri ile seslendirdikleri şarkı ve şiirler izleyenlerden sık sık alkış aldı.

Aliağa Mehmet Saka İlkokulu ve Ortaokulu halk oyunları, Bülent Yanpala İlkokulu otizm ve özel eğitim sınıfı ponpon gösterisi, özel eğitim öğrencisi Orkun Albayrak ve annesi Leyla Albayrak'ın düeti, Mehmet Saka İlkokulu ve Ortaokulu ritim gösterisi, Bülent Yanpala İlkokulu özel eğitim sınıfı dans gösterisi, Aliağa Mesleki Teknik Anadolu Lisesi özel eğitim öğrencisi Şevval Bağönü tarafından seslendirilen ‘Otuzbeş yaş' şiiri, Mehmet Saka Özel Eğitim Sınıfı öğrencisi Faik Aghayev ‘Ülke başkentleri ve bayrakları' şiiri, Mesut Kaan Çelebi'nin piyano resitali, Aliağa Engelliler ve Rehabilitasyon Derneği üyelerinin ‘Hint müziği gösterisi' ile öğrencilerin halk oyunları gösterileri programa renk kattı. Aliağa Belediyesi Ulaş Bayam Açıkhava Tiyatrosunda gerçekleştirilen program, öğrencilere hediyelerinin takdimiyle son buldu.