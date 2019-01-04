Aliağa'da iki günlük elektrik kesintisi

GDZ Elektrik, şebeke bakım çalışmaları nedeniyle Aliağa'da iki gün planlı elektrik kesintisi yapılacağını duyurdu.

GDZ Elektrik resmi internet sayfasından yapılan duyuruya göre 6-7 Ocak 2019 tarihlerinde Aliağa'nın bazı bölgelerinde elektrik kesintisi yapılacak. 6 Ocak 2019 Pazar günü 09.00-13.00 saatlerinde Helvacı Mevkii-Hüseyin Şairoğlu-Ümit Ok-Eryaş-Fikret Yeşil-Ercan Yumurta-Eryaş Tarım-S.Özcan ve civarına elektrik verilemeyecek. 7 Ocak 2019 Pazartesi günü ise Atilla İlhan Caddesi-Gültekin Eren,120-126-130-163-157-153-147-149-176-173-197-196-194 Sokaklar, Osman Nuri Öztürk,19 Mayıs Caddesi, Euaş Lojmanları-23 Nisan Caddesi-Plaj Caddesi Etap Altınel Otel-Tabakçı Otel-Aliağa Hilton Otel ve civarında elektrik kesintisi yapılacak.

GDZ İzmir İl Müdürlüğü yaptığı açıklamada, kesinti öncesinde; Elektrikle çalışan cihazların devreden çıkartılması ve jeneratörlerin şebeke ayırıcılarının açılması gerektiği bildirildi. Altyapı çalışmaları nedeniyle bildirimli elektrik kesintileri için; GDZ Elektrik çağrı merkezinin (186) aranabileceği belirtildi.