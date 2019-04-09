Aliağa'da ikinci kez Serkan Acar dönemi başladı

31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Cumhur İttifakı'nın Aliağa Belediye Başkan Adayı olarak seçimlere giren ve kazanan mevcut başkan Serkan Acar, mazbatasını aldı.

Cumhur İttifakı'nın Aliağa Belediye Başkan Adayı ve mevcut başkan Serkan Acar, 27 bin 785 oy ile üst üste ikinci kez başkan seçildi. Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar ve Milliyetçi Hareket Partisi'nden (MHP) Aliağa belediye meclis üyeliğine seçilen 11 üye ile yedek üyeler Aliağa İlçe Seçim Kurulu'nda düzenlenen törende 2019-2024 dönemi için mazbatalarını aldı. Törende MHP Aliağa İlçe Başkanı Abdurrahim Aydemir ile AK Parti Aliağa İlçe Başkanı Kazım Sayın'ın da yer aldı.

Mazbatasını Aliağa İlçe Seçim Müdürü Doğan Aktaş'ın elinden alan Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, aldığı mazbatanın kendisine değil Aliağa halkına verildiğini söyledi. Başkan Serkan Acar, “Bu mazbata Aliağa'da yaşayan mazlumlara, öksüzlere ve yetimlere verilmiştir. Bu bilinçle hem Aliağamızı hem de Aliağa'da yaşayan mazlumlarımızı en iyi şekilde temsil edeceğiz. Bundan sonra kaybedecek vaktimiz yok. Bir gün bile bizim için çok önemli. Dün olduğu gibi bugünde Aliağamıza hizmet etmeye devam edeceğiz” dedi.

Mazbata töreninin ardından Başkan Serkan Acar'ı belediye önünde kalabalık bir grup karşıladı. Vatandaşların alkışları ve sevgi gösterileriyle karşılanan Başkan Serkan Acar, makam odasına kadar tebrikleri kabul etti.

Seçim boyunca emeği geçen tüm Aliağalılara, MHP ve AK Parti'nin tüm teşkilatlarına teşekkür eden MHP Aliağa İlçe Başkanı Abdurrahim Aydemir, “Dün nasıl ki ayrımcılık yapmadan Aliağa'ya hizmet etmişse bugün de aynı hassasiyetle çalışmalarına devam edeceğinden kimsenin kuşkusu olmasın” şeklinde ifadelerine yer verdi.

Doğru insanın yanında doğru zamanda doğru yerde bulunduklarını belirten AK Parti Aliağa İlçe Başkanı Kazım Sayın da, “Serkan Acar kardeşimize her zaman destek olacağız. Aliağa'ya daha iyi hizmetlerde bulunacağına inanıyorum. Tüm AK Partili ve MHPli kardeşlerime çalışmalarından ötürü teşekkür ediyorum” diye konuştu.