Aliağa'da ilk iftara yoğun ilgi

Toplu iftar geleneğini sürdüren Aliağa Belediyesi, Aliağalılar için Yeni Mahalle Düğün Salonu'nda bin kişilik iftar sofrası kurdu. Vatandaşlar, Ramazan'ın ilk iftarını açmak için geleneksel iftar sofrasına yoğun ilgi gösterirken Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar da ilk iftarı Aliağalılar ile birlikte açtı.

Aliağalıların birlik ve beraberlik duaları eşliğinde katıldığı iftar yemeği, saten kumaşlarla giydirilmiş masalara garsonlar tarafından özel olarak servis edildi. Porselen tabaklarda sunulan ilk iftar menüsü mercimek çorbası, pilav, et sote, salata, pide ve tatlıdan oluştu. Vatandaşlar, ney dinletisi eşliğinde, hijyenik ortamda hazırlanan yemeklerle iftarını açtı. Başkan Acar, iftarın ardından çocuklarla hatıra fotoğrafı çektirip, vatandaşlarla bol bol sohbet etti.