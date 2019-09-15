Aliağa'da ilköğretim haftası yarın kutlanacak

Aliağa'da bu yılki ‘İlköğretim Haftası' kutlamaları yarın yapılacak.

Aliağa'da 2019/2020 eğitim öğretim yılı 9 Eylül 2019 Pazartesi günü 16 bin 557 öğrencinin ders başı yapması ile başladı. 62 okulda, bin 285 öğretmen görev yapacak. Her yıl Aliağa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından organize edilen İlköğretim Haftası kutlamaları ise yarın gerçekleştirilecek. Cumhuriyet Meydanı'nda yapılacak olan etkinlikler saat 09.30'da Aliağa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü çelenginin Atatürk anıtına sunumu ile başlayacak. Çelenk sunumunun ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile şanlı bayrağımız göndere çekilecek. Kutlama programı Aliağa Petkim İlkokulu'ndaki etkinliklerle devam edecek.

Protokol tarafından günün anlam ve önemine ilişkin konuşmalar yapılacak. Öğrenciler tarafından şiirler okunacak, folklor gösterileri sahnelenecek. Etkinlikler sonrasında protokol üyeleri sınıf ziyaretlerinde bulunacak. İlköğretim Haftası boyunca Aliağa'da anaokullar, ilkokullar ve ortaokullarda etkinlikler düzenlenecek.