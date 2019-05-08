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Aliağa'da iş kazası: 4 yaralı

İzmir’in Aliağa ilçesinde bir demir çelik fabrikasında sabaha karşı meydana gelen iş kazasında 4 işçi yaralandı.

İzmir'in Aliağa ilçesinde bir demir çelik fabrikasında sabaha karşı meydana gelen iş kazasında 4 işçi yaralandı.


Olay, Aliağa ilçesi Çakmaklı Mahallesi Atatürk Caddesi üzerindeki demir çelik fabrikasının döküm çalışma alanında sabaha karşı meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, fabrikadaki çelik pota belirlenemeyen bir nedenle işçilerin üzerine düştü. Çelik potanın düşmesi sonucu toplam 11 işçi iş kazasından etkilendi. İşçilerden 4'ü ciddi yaralanmalarla hemen hastaneye kaldırıldı. Yüzünde yanıklar oluşan 2 işçi ise Bozyaka Eğitim Araştırma Hastanesine sevk edilirken, işçilerin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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