Aliağa'da İş Sağlığı ve Güvenliği Kütüphanesi açılıyor

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Araştırma Derneği (İSGARD), İzmir'in Aliağa ilçesinde İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Kütüphanesinin kurulacağını bildirdi.

Aliağa ilçesinde, işverenler, çalışanlar, yüksek lisans öğrencileri, iş yeri hekimleri, sağlık personelleri ve uzmanlık sınavına hazırlananlar için oluşturulan 725 kitaptan oluşan İş Sağlığı ve Güvenliği Kütüphanesi Aliağa Gençlik Merkezinde açılıyor.

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Araştırma Derneği (İSGARD) yöneticisi Mutlu Baykal, internetten ulaşılan kaynakların yetersiz geldiğini ifade etti. Bu noktada kaynak sorunu yaşandığını ifade eden Baykal, kütüphanenin önemine dikkat çekti. Baykal, "İlk yardım, meslek hastalıkları, iş kazaları, iş güvenliği mevzuatı, deprem, afetler, iş güvenliği uzmanlığı hazırlığı konularında araştırmalar, makaleler, yüksek lisans tezleri, dergi ve kitaplardan oluşan kütüphanemizi oluşturmayı başardık. Tüm kaynakları temin ederek 725 kitaptan oluşan Türkiye'nin ilk ve tek İş Sağlığı Güvenliği Meslek Kütüphanesini çok yakında açıyoruz. Aliağa Belediye Başkanımız Serkan Acar bugüne kadar yaptığımız tüm çalışmalarımızda bize destek oldu, kendisine çok teşekkür ediyorum" dedi.

İş güvenliği konusunda en önemli unsurlardan birinin eğitim olduğunu dile getiren dernek yöneticisi Mutlu Baykal, "İş kazaları sadece iş yerlerinde olmuyor; bir ev hanımı da camını silerken kaza geçirebiliyor veya temizlik yaptığı kimyasalları doğru yere koymazsa çocuğu zarar görebiliyor. İş sağlığı ve güvenliği bir kültürdür. Çocukluktan itibaren eğitim hayatı boyunca okullarda verilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bu amaçla ilçe milli eğitim müdürlüğü ile birlikte yaptığımız protokolle farklı okullarda 500'e yakın öğrencilerimize afetlerle, iş sağlığı güvenliğiyle ilgili eğitimler verdik. Dernek olarak eğitimlerimize plan çerçevesinde devam ediyoruz. Aliağa'daki köylülerimizin çiftçilerimizin tarım ve hayvancılıkta iş sağlığıyla ilgili çok fazla eksiklikleri olduğunu gördük. Bölgemizde tarım ve hayvancılıkla ilgili bir çalışma yapmamız gerektiğine karar verdik. Aliağa Tarım İlçe Müdürlüğümüzle birlikte eğitim programı hazırlıyoruz. Program çerçevesinde her hafta bir gün muhtarlarımızla beraber köylerimizi ziyaret edip eğitim vermek istiyoruz" şeklinde konuştu.