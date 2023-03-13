Aliağa'da İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü kutlandı

İzmir'in Aliağa ilçesinde, İstiklal Marşı'nın kabulünün 102. yılı ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla programlar düzenlendi.

İstiklal Marşı'nın kabulünün 102. yılı ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla, tüm yurtta olduğu gibi Aliağa'da da törenler vardı. Tüpraş Halk Eğitimi Merkezi'nde gerçekleştirilen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasının ardından Aliağa Alp Oğuz Anadolu Lisesi Müdürü Ali Gürlek'in konuşmasıyla başladı. Gürlek, milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un hayatından kesitler sunarak İstiklal Marşı'nın yazılış öyküsünü anlattı. Tören, Aliağa Alp Oğuz Anadolu Lisesi öğrencilerinin 12 Mart Söz Korosunun sunumuyla devam etti. Öğrenciler tarafından gerçekleştirilen sunum izleyenlerden büyük alkış aldı. İstiklal Marşını Güzel Okuma Yarışmasında dereceye girenlere ödüllerinin verilmesiyle son bulan programa; Aliağa Kaymakamı Zekeriya Güney, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Garnizon Komutanı Albay Faruk Altun, Aliağa Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet İmir, İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Ömür Avcı, daire amirleri, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.