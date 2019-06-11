Aliağa'da “Kaç Baba Kaç” kahkahaya boğdu

Profesyonel tiyatroculara taş çıkartan yetenekleri ile izleyenlerin beğenisini toplayan ALBET oyuncuları Aliağalılara kahkaha dolu unutulmaz bir gece yaşattı.

Gerçekleştirdiği kültür sanat etkinliklerinin yanı sıra binlerce sanatsevere verdiği kurslarla Aliağalıların sosyal hayatına renk katan Aliağa Belediyesi Sanatevi (ASEV), yıl sonu gösterilerine bir tiyatro gösterimi ile başladı. Bir hafta sürecek olan gösteriler kapsamında sahne alan “Kaç Baba Kaç” adlı komedi oyunu tiyatro severleri kahkahaya boğdu.

Komedi oyunlarının yazarı Ray Cooney'in ustalık eseri olan ve ALBET Tiyatro Eğitmeni Demet Saka'nın sanat yönetmenliğini yaptığı oyunu izlemek isteyen binlerce tiyatrosever Aliağa Açıkhava Tiyatrosuna akın etti.

Bir hastanenin doktorlar odasında Dr. David Morgan'ın başına gelen komik olayların anlatıldığı iki perdelik oyunda 17 kişilik oyuncu kadrosu yetenekleriyle adeta tiyatro resitali sundu.

ASEV Sanat Yönetmeni Demet Saka, izleyenlere hitaben yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"‘Kaç Baba Kaç' oyunculuk ve ezber açısından çok zor bir oyundu, fazlasıyla da dikkat gerektiriyordu. Tiyatro her zaman seyircisiyle vardır. Bu gece Açıkhava Tiyatrosunu dolduran seyirciye ve sahnede üstün bir performans sergileyen öğrencilerimize çok teşekkür ediyorum."