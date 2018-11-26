Aliağa'da, 'Kadına Şiddete Hayır' etkinliği

Aliağa Kültür Merkezi bahçesinde düzenlenen etkinlikte, partili kadınlar mor ve turuncu renkli boyayla el baskısı yaparak şiddete dur dediler. CHP İlçe Kadın Kolları Başkanı Seçil Adalet Işık, 25 Kasım tarihinin, kadınlara yönelik şiddete karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü olarak, 1999 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından ilan edildiğini hatırlatarak, ”Ne yazık ki şiddetin her türlüsü, iş yerlerinde kadınlara mobbing uygulanması, taciz ve tecavüzler aile içi baskı ve şiddet, kadın ticareti ve kadın cinayetleri, gece kulüplerinde kölelik artarak devam etmekte. Kişiler cinsel yönelimi veya cinsiyet kimliği dolayısıyla gerek özel gerekse kamusal alanda ayrımcılığa ve şiddete uğramakta. Tüm bunlara karşı ne polis teşkilatı ne de yargı yeterli ağırlıkta önlem ve cezaları getirmemektedir. Hatta kimi zaman şiddet mağduru veya tehdit alan kadın, bu durumu polise şikayet etmekten dahi korkar hale getirilmiş durumda. Kadına ve her türlü şiddete karşı mücadelemizi sürdüreceğiz." dedi.