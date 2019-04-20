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Aliağa'da kandil paketi ikramı

İzmir’in Aliağa ilçesinde, Berat Kandili nedeniyle 24 camide vatandaşlara kandil paketi dağıtıldı.

İzmir'in Aliağa ilçesinde, Berat Kandili nedeniyle 24 camide vatandaşlara kandil paketi dağıtıldı.


Aliağa'da vatandaşlar, Berat Kandili vesilesiyle camilere akın etti. Aliağa Belediyesi ise yatsı namazı sonrasında cami çıkışında vatandaşlara içerisinde; lokum, şeker ve kandil simidinden oluşan kandil paketi ikramında bulundu.


Aliağa Belediyesi Sosyal, Kültürel ve İdari İşler Müdürlüğü tarafından organize edilen programda 24 camide 10 bin kandil paketi dağıtıldı.

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