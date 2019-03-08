Aliağa'da kandil simidi ikramı

İzmir'de Aliağa Belediyesi, Regaip Kandili münasebetiyle ilçedeki 24 camide vatandaşlara kandil paketi dağıttı.

Aliağalılar, üç ayların müjdeleyicisi Regaip Kandili vesilesiyle camilere akın etti. Aliağa Belediyesi ise yatsı namazı sonrasında cami çıkışında vatandaşlara içerisinde lokum, şeker ve kandil simidinden oluşan kandil paketi ikramında bulundu.

Aliağa Belediyesi Sosyal, Kültürel ve İdari İşler Müdürlüğü tarafından organize edilen programda, 24 camide 10 bin kandil paketi dağıtıldı.