Aliağa'da kent estetiğine uygun yeni muhtarlık binaları

Toplam 80 metre kare alan üzerine kurulu muhtarlık binaları iki bölümden oluşuyor. Hizmet odasının yanı sıra mutfak ve lavabo bölümleri de yer alıyor. Tasarımı ile dikkat çeken muhtarlık binaları hem muhtarların hem de vatandaşların daha rahat edebilecekleri şekilde dizayn edildi.