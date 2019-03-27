Aliağa'da kent parkı ve gençlik merkezi açılıyor

Sivil toplum kuruluşlarına yaptığı ziyaretler kapsamında Bayburtlular Derneği üyeleri ile bir araya gelen Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, gelecek beş yılda gerçekleştirilecek projelerle Aliağa'nın hızla şehirleşme sürecine gireceğini söyledi. Acar, "110 dönüm alan üzerine projelendirdiğimiz Kent Park ile eski belediye atölyesinin yerine projelendirdiğimiz Aliağa Gençlik Merkezi de çok yakın bir zamanda tamamıyla hizmete girecek" dedi.

Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, son olarak Bayburtlular Derneği'ni ziyaret etti. Dernek binasında gerçekleşen ziyarette Başkan Serkan Acar'ı, dernek başkanı Hacı Bayram Söylemez ile üyeler karşıladı. Yaklaşık bir saat süren ziyaret sohbet havasında gerçekleşirken, Başkan Acar, gelecek beş yılda yapılacak projelerden bahsetti. Dernek Başkanı Hacı Bayram Söylemez ise Başkan Serkan Acar'a bugüne kadar yaptığı ve yapacağı hizmetlerden ötürü teşekkür etti.

Son beş yılda daha iyi bir Aliağa için çalıştıklarını belirten Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, "Aliağamızda hızla devam eden sanayileşmeye karşın vatandaşlarımız için daha fazla sosyal yaşam alanları oluşturduk. Mavi Bayraklı Ağapark ile Avcı Ramadan Çocuk Oyun ve Rekreasyon Alanı bunların en önemlilerindendi. Yine bu kapsamda Yeni Mahalle'de 110 dönüm alan üzerine projelendirdiğimiz Kent Park ile eski belediye atölyesinin yerine projelendirdiğimiz Aliağa Gençlik Merkezi de çok yakın bir zamanda tamamıyla hizmete girecek" diye konuştu.

Gelecek beş yılda Aliağa'da birçok devasa proje gerçekleştirileceğinin de altını çizen Başkan Serkan Acar, "Ege Üniversitesi, yeni devlet hastanesi, hippoterapi merkezi, meslek ve çevresel hastalıklar hastanesi, TOKİ, çevre yolu ve battı çıktı gibi projeler Aliağa'yı çok kısa bir sürede il olma konumuna getirecek. Ege Üniversitesi'nin Aliağa'ya kuracağı uluslararası standartlardaki dev kampüsü ile Aliağamız eğitim ve öğrenci kenti olacak. Onkoloji bölümünün yanı sıra birçok fakülte ve yüksekokul Aliağa'da eğitim verecek. Ayrıca sanayi kuruluşları ile entegre çalışacak arge merkezleri olacak. 50 bin öğrenci Aliağa ekonomisine canlılık katacağı gibi birçok özel sektör yatırımını da beraberinde getirecek. Türkiye'de üç ilde meslek hastalıkları hastanesi bulunuyor. Aliağa'ya kurulacak olan hastane ise özgün kimliği ile Türkiye'nin ilk meslek ve çevresel hastalıklar hastanesi olacak. Sadece iş kazaları ya da yanık ünitesi ile değil kök hücre laboratuvarlarından tanı merkezine kadar önemli bölümlerle hizmet verecek. TOKİ ile yaptığımız görüşmelerde TOKİ'den Aliağa için 5 bin konut istedik. İlk etapta Yeni Mahallede 600 konutluk bir proje için talep toplama işlemleri devam ediyor. Bugüne kadar altı bin civarında bir başvuru olduğunu öğrendik. 600 konutun tamamlanmasının hemen ardından diğer etaplar için de çalışmalar başlayacak” dedi.