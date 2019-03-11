Aliağa'da keyifli hafta sonu

Aliağa Belediyesinin kültür sanat etkinlikleri kapsamında çocuklara özel olarak hazırladığı ‘Çocuklar İçin Tiyatro Pazarı'nda eğlence hız kesmiyor.

Birbirinden eğlenceli aktivitelerin yer aldığı etkinlikte ‘Deniz'in Oyunculuk Seçmesi' isimli tiyatro oyunu gösterime sunuldu. Maviyle yeşilin buluştuğu Avcı Ramadan Çocuk Oyun ve Rekreasyon Alanına kurulan ısıtmalı geçici gösteri merkezinde sahnelenen oyunu izlemek isteyen minik tiyatroseverler aileleriyle birlikte gösteri merkezine akın etti. Okulda sergilenecek olan tiyatro oyununda istediği rolü alamayan ilkokul öğrencisi Deniz'in tiyatro oyuncusu olan dayısından yardım istemesini konu alan müzikli ve danslı oyun minik izleyicisine keyifli bir hafta sonu yaşattı. Oyunun yanı sıra çocukların büyük bir keyifle izlediği sihirbaz ve yüz boyama etkinlikleri de çocuklara eğlenceli dakikalar sundu. Yoğun ilgi gören oyun sonrasında çocuklara pamuk helva, süt ve kek ailelere ise çay ve su ikramları yapıldı.