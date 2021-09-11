Aliağa'da kış dönemi yüzme kursları başlıyor

Yaz tatilinde çocukların en büyük neşesi olan Aliağa Belediyesi'nin düzenlediği yüzme kursları kış döneminde de devam edecek.

Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar'ın çocuklara ve gençlere armağanı olarak ilçeye kazandırdığı Aliağa Gençlik Merkezinde çocuklara yönelik kış dönemi yüzme kursları için kayıtlar 13 Eylül 2021 Pazartesi günü başlıyor.

Yarı olimpik yüzme havuzunda kış kurslarına katılmak isteyen 5-15 yaş arasındaki çocuklar 13 Eylül 2021 Pazartesi gününden itibaren 10.00-17.00 saatleri arasında Aliağa Gençlik Merkezine başvurabilecekler. Başvurular 360 kişilik kontenjanla sınırlı tutulacak. Hafta içi ve hafta sonu gerçekleştirilecek yüzme kursları okulların ders saatlerine göre planlandı.

Kursların ilk aşamasında çocuklara; suyun üzerinde kalma, suda nefes alma, ayak vuruşu gibi yüzmenin temel eğitimleri aktarıldıktan sonra yüzmenin farklı teknikleri öğretilecek. Profesyonel eğitmenler tarafından verilecek kurslarda çocuklar, hem yüzme öğrenecek hem de okul dışındaki vakitlerini spor yaparak değerlendirecek.