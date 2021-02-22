Aliağa'da kısıtlamayı ihlal eden kişilere ceza yağdı

İzmir'in Aliağa ilçesinde geçtiğimiz hafta sonu yapılan denetimlerde sokağa çıkma yasağına uymayan 67 kişiye 60 bin 300 TL, maske takmayan 21 kişiye ise 18 bin 900 TL idari para cezası verildi.

Aliağa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle 20 Şubat Cumartesi ve 21 Şubat Pazar günleri ilçe genelinde denetimler gerçekleştirdi. Bu kapsamda ekipler, sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 67 bin 300 TL idari para cezası uyguladı. Ayrıca, maske takmayan 21 kişiye de 18 bin 900 TL para cezası kesildi. İlçe genelinde 204 işletmeyi de denetleyen ekipler, herhangi bir olumsuzluk tespit etmedi.

İlçenin bazı noktalarında yol denetimi de gerçekleştiren ekipler, 19 araç sürücüsüne farklı ihlallerden toplamda 5 bin 486 TL cezai işlem uygularken, bir araç içerisinde bulunan 1 yolcuya sokağa çıkma kısıtlamasını ceza kesti. Yol denetimlerinde 2 motosikleti trafikten men eden ekipler, 10 motosiklet sürücüsüne farklı ihlal ve eksiklerden dolayı toplamda 3 bin 942 TL idari para cezası uyguladı.

Öte yandan ekipler, 714 kişiye kimlik sorgulaması yaparken çeşitli suçlardan haklarında arama kararı bulunan 7 kişiyi yakaladı.

Konuyla ilgili Aliağa İlçe Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada; “Vatandaşlarımızın sokağa çıkma kısıtlama saat ve günlerinde belirlenen kurallara uyması zorunlu olup, bundan sonraki günlerde de ekiplerimiz tarafından gerekli denetim ve kontroller devam edecektir. Birlikte başaracağız!” ifadeleri kullanıldı.