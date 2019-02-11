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Aliağa'da Kızılay'ın kan bağışına yoğun ilgi

Türk Kızılayı’nın ülkedeki kan ihtiyacının karşılanabilmesi için başlattığı ’güvenli kan temini’ programı kapsamında, Aliağa’ya gelen gezici kan bağışı aracı vatandaşlar tarafından ilgi yoğun oldu.

Türk Kızılayı'nın ülkedeki kan ihtiyacının karşılanabilmesi için başlattığı 'güvenli kan temini' programı kapsamında, Aliağa'ya gelen gezici kan bağışı aracı vatandaşlar tarafından ilgi yoğun oldu.


Türk Kızılayı, kan ihtiyacını karşılamak için gezici kan aracını Aliağa'da konuşlandırdı. Demokrasi Meydanı'na gelen Kızılay'a ait gezici kan bağışı otobüsü, vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşırken, görevlilerde memnuniyetlerini dile getirdi. Kan vermenin vatandaşlık görevlilerin arasında olduğunu söyleyen vatandaşlar, bu etkinliğin devamlı olmasını istedi.


Öte yandan, bazı vatandaşlar ise Çanakkale 18 Mart Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde öğretim görevlisi olan ve kök hücre nakliyle tedavi olmayı bekleyen İsmail Seki içinde kan bağışı ve kök hücre bağışında bulundu.

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