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Aliağa'da koronavirüs denetimi

İçişleri Bakanlığı’nın 81 il valiliğine gönderdiği genelge kapsamında, İzmir’in Aliağa ilçesinde geniş kapsamlı korona virüs denetimi gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanlığı'nın 81 il valiliğine gönderdiği genelge kapsamında, İzmir'in Aliağa ilçesinde geniş kapsamlı korona virüs denetimi gerçekleştirildi.


Denetimlere Aliağa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Kaymakamlık Yazi İşleri Müdürlüğü, İlçe Sağlık Müdürlüğü, İlçe Tarım Müdürlüğü yetkililerinin yanı sıra İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile Aliağa Esnaf ve Sanatkarlar Odası yetkilileri katıldı


Denetimler kapsamında İstiklal Caddesi üzerinde faaliyet gösteren esnaflar ziyaret edildi. Denetimlerde, içerisinde bulunulan kontrollü sosyal hayat döneminde temel prensipler olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra tüm iş kolları ve yaşam alanları için belirlenen tedbirlere uyulması konusunda uyarılarda bulunuldu. Havaların soğumaya başlamasıyla kapalı alanlarda yoğunlaşmaların artacağının öngörüldüğü, fiziki mesafenin hayatın her alanında ve tüm mekanlarda uyulması gereken bir kural olduğu hatırlatılarak kapalı alanlarda kalabalık şekilde toplanılmasının halk sağlığı açısından risk oluşturduğu ve kapalı mekanların sık sık havalandırılması gerektiği gibi hususlar esnaflara hatırlatıldı. Denetimlerin düzenli olarak devam edeceği belirtildi.

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