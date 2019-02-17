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Aliağa'da kültür sanat şöleni başlıyor

Yılın her mevsimi gerçekleştirdiği kültür sanat etkinlikleri ile kentin sosyal hayatına renk katan Aliağa Belediyesi, hazırladığı yepyeni etkinlik programıyla vatandaşlarına kültür sanat dolu saatler yaşatacak.



Çocuk etkinliklerinden, tiyatroya, stand up gösterilerinden müzik gecelerine kadar birçok etkinlik ücretsiz olarak Aliağalılarla buluşacak. 7'den 77'ye tüm Aliağalıların doyasıya eğleneceği kültür sanat etkinlik programı şöyle;



“Çocuklar için tiyatro pazarı"


17 Şubat 2019 Pazar


Renkli Balık, Yeni Dünyalar Kâşifi


24 Şubat 2019 Pazar


Anne


3 Mart 2019 Pazar


Ormanın Gücü


10 Mart 2019 Pazar


Deniz'in Oyunculuk Seçmesi


“Aliağa'da Komedi Festivali"


19 Şubat 2019 Salı


Tiyatro: İkinci Bahar


Yer: Tüpraş Halk Eğitimi Merkezi


Saat: 20.30


22 Şubat 2019 Cuma


Tek Kişilik Tiyatro: Cem İşler


Yer: Tüpraş Halk Eğitimi Merkezi


Saat: 20.30


4 Mart 2019 Pazartesi


Tek Kişilik Tiyatro: Yusuf Bilal Altıntaş


Yer: Tüpraş Halk Eğitimi Merkezi


Saat: 20.30


14 Mart 2019


Tiyatro: Şifa Niyetine


Yer: Tüpraş Halk Eğitimi Merkezi


Saat: 20.30



Ali İhsan Varol ile “Kelime Bulmaca Oyunu”


Aliağalıların yakından tanıdığı ve sevdiği ekranların fenomen sunucusu Ali İhsan Varol, 27 Şubat ve 8 Mart Cuma günü “Kelime Bulmaca Oyunu” ile Aliağa'ya geliyor. Sahnedeki neşesi ve interaktif sunumu ile hem yarışmacılarına hem de izleyicilere eğlenceli anlar yaşatan programda kelimeleri en hızlı tahmin eden yarışmacı haftanın birincisi olacak.



ASEV etkinlikleri


2 Mart 2019 Cumartesi


Türk Halk Müziği Koro Konseri, Yer: Aliağa Tüpraş Halk Eğitimi Merkezi, Saat: 20.00


8 Mart 2019 Cuma


ALBET Tiyatrosu /ANKA oyunu, Yer: Aliağa Tüpraş Halk Eğitimi Merkezi, Saat: 19.30


9 Mart 2019 Cumartesi


Türk Sanat Müziği Koro Konseri, Yer: Aliağa Tüpraş Halk Eğitimi Merkezi, Saat: 20.00


20 Mart 2019 Çarşamba


ALBET 25. Yıl Özel Programı, Yer: Aliağa Tüpraş Halk Eğitimi Merkezi, Saat: 20.00

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