Aliağa'da kültür sanat şöleni başlıyor

Çocuk etkinliklerinden, tiyatroya, stand up gösterilerinden müzik gecelerine kadar birçok etkinlik ücretsiz olarak Aliağalılarla buluşacak. 7'den 77'ye tüm Aliağalıların doyasıya eğleneceği kültür sanat etkinlik programı şöyle;

“Çocuklar için tiyatro pazarı"

17 Şubat 2019 Pazar

Renkli Balık, Yeni Dünyalar Kâşifi

24 Şubat 2019 Pazar

Anne

3 Mart 2019 Pazar

Ormanın Gücü

10 Mart 2019 Pazar

Deniz'in Oyunculuk Seçmesi

“Aliağa'da Komedi Festivali"

19 Şubat 2019 Salı

Tiyatro: İkinci Bahar

Yer: Tüpraş Halk Eğitimi Merkezi

Saat: 20.30

22 Şubat 2019 Cuma

Tek Kişilik Tiyatro: Cem İşler

Yer: Tüpraş Halk Eğitimi Merkezi

Saat: 20.30

4 Mart 2019 Pazartesi

Tek Kişilik Tiyatro: Yusuf Bilal Altıntaş

Yer: Tüpraş Halk Eğitimi Merkezi

Saat: 20.30

14 Mart 2019

Tiyatro: Şifa Niyetine

Yer: Tüpraş Halk Eğitimi Merkezi

Saat: 20.30

Ali İhsan Varol ile “Kelime Bulmaca Oyunu”

Aliağalıların yakından tanıdığı ve sevdiği ekranların fenomen sunucusu Ali İhsan Varol, 27 Şubat ve 8 Mart Cuma günü “Kelime Bulmaca Oyunu” ile Aliağa'ya geliyor. Sahnedeki neşesi ve interaktif sunumu ile hem yarışmacılarına hem de izleyicilere eğlenceli anlar yaşatan programda kelimeleri en hızlı tahmin eden yarışmacı haftanın birincisi olacak.

ASEV etkinlikleri

2 Mart 2019 Cumartesi

Türk Halk Müziği Koro Konseri, Yer: Aliağa Tüpraş Halk Eğitimi Merkezi, Saat: 20.00

8 Mart 2019 Cuma

ALBET Tiyatrosu /ANKA oyunu, Yer: Aliağa Tüpraş Halk Eğitimi Merkezi, Saat: 19.30

9 Mart 2019 Cumartesi

Türk Sanat Müziği Koro Konseri, Yer: Aliağa Tüpraş Halk Eğitimi Merkezi, Saat: 20.00

20 Mart 2019 Çarşamba

ALBET 25. Yıl Özel Programı, Yer: Aliağa Tüpraş Halk Eğitimi Merkezi, Saat: 20.00