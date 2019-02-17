Aliağa'da kültür sanat şöleni başlıyor

Yılın her mevsimi gerçekleştirdiği kültür sanat etkinlikleri ile kentin sosyal hayatına renk katan Aliağa Belediyesi, hazırladığı yepyeni etkinlik programıyla vatandaşlarına kültür sanat dolu saatler yaşatacak.
Çocuk etkinliklerinden, tiyatroya, stand up gösterilerinden müzik gecelerine kadar birçok etkinlik ücretsiz olarak Aliağalılarla buluşacak. 7'den 77'ye tüm Aliağalıların doyasıya eğleneceği kültür sanat etkinlik programı şöyle;
“Çocuklar için tiyatro pazarı"
17 Şubat 2019 Pazar
Renkli Balık, Yeni Dünyalar Kâşifi
24 Şubat 2019 Pazar
Anne
3 Mart 2019 Pazar
Ormanın Gücü
10 Mart 2019 Pazar
Deniz'in Oyunculuk Seçmesi
“Aliağa'da Komedi Festivali"
19 Şubat 2019 Salı
Tiyatro: İkinci Bahar
Yer: Tüpraş Halk Eğitimi Merkezi
Saat: 20.30
22 Şubat 2019 Cuma
Tek Kişilik Tiyatro: Cem İşler
Yer: Tüpraş Halk Eğitimi Merkezi
Saat: 20.30
4 Mart 2019 Pazartesi
Tek Kişilik Tiyatro: Yusuf Bilal Altıntaş
Yer: Tüpraş Halk Eğitimi Merkezi
Saat: 20.30
14 Mart 2019
Tiyatro: Şifa Niyetine
Yer: Tüpraş Halk Eğitimi Merkezi
Saat: 20.30
Ali İhsan Varol ile “Kelime Bulmaca Oyunu”
Aliağalıların yakından tanıdığı ve sevdiği ekranların fenomen sunucusu Ali İhsan Varol, 27 Şubat ve 8 Mart Cuma günü “Kelime Bulmaca Oyunu” ile Aliağa'ya geliyor. Sahnedeki neşesi ve interaktif sunumu ile hem yarışmacılarına hem de izleyicilere eğlenceli anlar yaşatan programda kelimeleri en hızlı tahmin eden yarışmacı haftanın birincisi olacak.
ASEV etkinlikleri
2 Mart 2019 Cumartesi
Türk Halk Müziği Koro Konseri, Yer: Aliağa Tüpraş Halk Eğitimi Merkezi, Saat: 20.00
8 Mart 2019 Cuma
ALBET Tiyatrosu /ANKA oyunu, Yer: Aliağa Tüpraş Halk Eğitimi Merkezi, Saat: 19.30
9 Mart 2019 Cumartesi
Türk Sanat Müziği Koro Konseri, Yer: Aliağa Tüpraş Halk Eğitimi Merkezi, Saat: 20.00
20 Mart 2019 Çarşamba
ALBET 25. Yıl Özel Programı, Yer: Aliağa Tüpraş Halk Eğitimi Merkezi, Saat: 20.00