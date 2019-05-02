Aliağa'da Latin rüzgarı esecek

Aliağa Belediyesi Latin Dansları Topluluğu'nun düzenlediği ‘Latin Dansları Gecesi', 4 Mayıs Cumartesi günü Aliağa Tüpraş Halk Eğitim Merkezi'nde saat 21.00'da gerçekleşecek.

Hazırlıkları ekim ayında başlayan ve Aliağalılara; dans, müzik ve ışık şöleni yaşatılması hedeflenen ‘Latin Dansları Gecesi', Berkan Beşçınar yönetiminde yapılacak. ‘Latin Dansları Topluluğu' tarafından hazırlanan gecede, 72 kişilik dans grubu tüm hünerlerini Aliağalıların beğenisine sunacak.

Bu yıl dördüncüsü gerçekleşecek gecede dansçılar; salsa, rumba, cha cha, Rock'n Roll gibi popüler dans türlerinde solo ve grup performansları sergileyecek.

Büyükten küçüğe tüm dans severlere hitap edecek geceye katılımların ücretsiz olacağı belirtildi.