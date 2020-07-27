Aliağa'da Meslek Hastalıkları Hastanesi çalışmaları sürüyor

Yanık ünitesi ve mikro cerrahi bölümlerinin de yer alacağı hastane, 201 yatak kapasitesine sahip olacak.

Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar ve Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar'ın birlikte 19 Mart 2019 tarihinde attıkları temelin ardından hafriyat çalışmaları devam eden hastane inşaatını, Dokuz Eylül Üniversitesi Genel Sekreteri Dr. Saip Tiryakioğlu ve beraberindeki heyet ziyaret etti. Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar ile birlikte alanda Çaltılıdere Mahallesi'ne yapılacak olan hastane alanında incelemelerde bulunan genel sekreter ve beraberindeki heyet, hastanenin bağlantı yolları, acil servis giriş ve çıkışları ile birlikte, genel projelendirme üzerine fikir alış verişinde bulundu.

Dünyayı etkisine alan Covid-19 virüs salgını nedeniyle bir süredir bekletilen çalışmalara 6 Temmuz 2020 Pazartesi günü başlanmıştı. 30 bin metrekare kapalı alana sahip olacak 201 yataklı hastane, faaliyete geçtiğinde bölgede büyük bir eksikliği giderecek. Hastane, Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen standartlarda tam donanımlı acil servis ve destek ünitelerine kadar çeşitli birimlere sahip olacak. Saha tesviyesi ve hafriyat işleri devam eden hastanenin inşaatı kısa bir zaman sonra başlayacak. Hastanenin 1,5 yıllık çalışmayla 2022'nin ilk aylarında tamamlanması hedefleniyor. Hizmete girdiğinde bölgenin en modern meslek hastalıkları hastanesi olacak kuruluşun içerisinde mikro cerrahi, yanık ünitesi ve tanı merkezi yer alacak. Hastane, hastalıklara tanı konulması açısından da önemli bir merkez olacak.

Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, hastane inşaatının devam ettiğini ve planan zamanda faaliyete geçirmeyi hedeflediklerini belirterek, "Hastanemizin saha tevzii ve hafriyat çalışmaları devam ediyor. Kısa bir zaman sonra hastane inşaatı yükselmeye başlayacak başlanacak. Burada yapılacak olan 201 yataklı hastanemiz hem önemli bir sağlık hizmetini sunacak hem de bölgemize sağlık alanında değer katacak. Aliağa'mızın, bölgemizin ihtiyacı olan bir yatırımdı. Kurumlarımız arasında ki diyalog gayet güzel, verimli çalışmaya imkan sağlıyor. Bu yatırımın Aliağa'da gerçekleştirilmesinde emeği geçen tüm kurumlarımıza ve herkese bir kez daha teşekkür ediyorum" dedi.