Aliağa'da mevlid-i nebi programı düzenlendi

Habaş Hamdi Başaran MTAL Konferans Salonu'nda Şehit Bahattin Elden Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan programa; Aliağa İlçe Müftüsü Süleyman Demiryürek, Aliağa İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdal Bayhan, Aliağa Şehit Bahattin Elden Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Zehra Tuba Kabakçıoğlu, siyasi parti temsilcileri, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'i (S.A.V) tüm yönleriyle anlamak amacıyla düzenlenen programda katılımcılara Kuran-ı Kerim hediye edilerek kandil lokumu dağıtıldı. Yoğun katılımla gerçekleşen program şehitler için saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın hep bir ağızdan okunması ile başladı. Kuran-ı Kerim tilaveti ve hatim duası ile devam eden programda günün anlam ve önemine ilişkin ilk konuşmayı Aliağa Şehit Bahattin Elden Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Zehra Tuba Kabakçıoğlu yaptı.

“Hz. Muhammed hayat tarzıyla örnek bir şahsiyet olmuştur”

Alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber efendimiz Hz. Muhammed'in yeryüzüne teşriflerinin 1448. yıl dönümünü idrak ettiklerini belirten Kabakçıoğlu, “Hz. Muhammed yeryüzüne gönderildiği ve yaşadığı coğrafya göz önüne alındığında insanları hem aydınlığa davet etmiş hem de rabbinin ona emanet ettiği emir ve yasaklarla oluşturduğu hayat tarzıyla örnek bir şahsiyet olmuştur” dedi.

“Kendinden sonra gelecek nesillere aydınlık oldu”

Hz.Muhammed'in bütün mahsunların peygamberi olduğunu ifade eden Aliağa İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdal Bayhan ise, “Peygamber efendimiz emin kişiliğiyle, sade yaşantısıyla, örnek davranışlarıyla, edep ve hayasıyla yepyeni bir dünyanın, yepyeni bir hayatın kapılarını açtı. Resulü Ekrem, risaletiyle varlığa anlam kattı. Zamana ruh verdi. İnsanlara insanlıklarını hatırlattı. Kendinden sonra gelecek nesillere aydınlık oldu. Karanlığa bir güneş gibi parladı. Kabuğu zift bağlamış, katran kesmiş yürekleri eritti. Bir taş kadar sertleşmiş kalpleri yumuşattı. Çöle dönmüş gönüllere adeta bir çağlayan gibi aktı” diye konuştu.

Yaklaşık iki saat süren program öğrencilerin Hz.Muhammed'in (S.A.V) hayatını anlattığı gösteriler ile son buldu.