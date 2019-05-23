Aliağa'da muhtarlar iftarda buluştu

İzmir'in Aliağa ilçesinde görev yapan muhtarlar, düzenlenen iftar yemeğinde buluştu.

Aliağa Kaymakamlığı ile Aliağa Belediyesi tarafından Öğretmenler Lokali'nde organize edilen iftar programımda muhtarlar bir araya geldi. Programa; Aliağa Kaymakamı Erhan Günay, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, kentte görev yapan muhtarların aileleri de katıldı.

Ramazan ayının sevgi, saygı ve paylaşma ayı olduğunu ifade eden Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, “Gönül soframızda bugün bizleri yalnız bırakmadığınız için çok teşekkür ederiz. Allah daha nicelerinde bizleri buluşturmayı nasip etsin” dedi.

Aliağa Kaymakamı Erhan Günay da, "Birlik ve beraberliğimizin her zaman daim olmasını dileğiyle nice Ramazanlarda dostluk, kardeşlik ve sevgi bağları çerçevesinde hep birlikte olmayı ümit ediyoruz. Muhtarlarımızın elbette birçok görevi var; ama Ramazan ayı içerisinde en önemli görevleri mahallelerimizdeki yoksul, fakir ve yardıma muhtaç insanlarımızı kollamak ve gözetmek. Burada sizler bu insanlarımızın sorunlarının çözümleri noktasında aracılık yaparak gerekli kurumlarımızı bilgilendirmelisiniz. Ramazan ayının ruhu çerçevesinde hiçbir vatandaşımız bu sofralardan aç kalkmasın" diye ifade etti.

Yoğun katılımla gerçekleşen iftar programı çekilen hatıra fotoğrafı ile son buldu.