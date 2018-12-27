Aliağa'da öğrenciler 'Atatürk' için koştu

İzmir'in Aliağa ilçesinde, her yıl geleneksel olarak düzenlenen Atatürk Yol Koşusu bu yılda yoğun bir katılımla gerçekleşti.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin anısına organize edilen Atatürk Yol Koşusu, Aliağalı öğrenciler arasında büyük bir rekabet yaşattı. Takım ve bireysel dallarda yarışan öğrenciler, birinci olabilmek için kıyasıya bir mücadele verdi.

Aliağa Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen yarışmaya; 185 sporcu katıldı. Ortaokul ve lise öğrencilerinin yer aldığı yarışma 800 metre genç kızlar, bin 200 metre yıldız kızlar, bin 200 metre genç erkekler ve bin 500 metre yıldız erkekler kategorisinde yapıldı.

Yarışma sonunda dereceye giren öğrenciler için kupa ve ödül töreni de düzenlendi. Dereceye giren öğrenciler, kupalarını Aliağa Belediye Başkan Yardımcısı Mehmedali Özkurt, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdal Bayhan, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Serkan Ataman ile İzmir Enka Doğalgaz Çevrim Santrali Müdürü Tuncer Baççıoğlu'nun elinden aldı.