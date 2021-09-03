Aliağa'da öğrenciler robotik kodlama eğitimini başarıyla tamamladı

Yaz aylarında sosyal ve akademik anlamda öğrencilerin eksiklerini gidermek maksadıyla düzenlenen “Telafide ben de varım” kapsamında İzmir'in Aliağa ilçesinde 12 saatlik robotik kodlama temel eğitim kursu düzenlendi.

27 Temmuz ile 31 Ağustos tarihleri arasında Aliağa Alp Oğuz Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirilen kursa 12 öğrenci katıldı. Robotların çalışma mantığı, sensörler, temel elektronik bileşenlerin çalışma yapısı, Arduino UNO mikrodenetleyici kartı, kodlama, algoritma, temel elektronik gibi konularda bilgi ve becerilerini geliştiren öğrenciler katılım belgelerini okul müdürü Ali Gürlek'in elinden aldılar.

Öğrenciler, final projesi olarak Covid-19 pandemisi şartlarında hijyenik kaygıları giderebilecek şekilde çalışan temassız akıllı çöp kovasının algoritma, kodlama, mekanik, test ve iyileştirme aşamalarını birlikte çalışarak uyguladılar. Temassız olarak çalışan akıllı çöp kovası sayesinde kişi elini çöp kovasını yaklaştırdığında kapak açılıyor, çöp atacak kadar süre açık şekilde bekledikten sonra da kendi kendine kapanabiliyor. Otonom çalışan bu robotik sistemin temelinde ise Arduino UNO mikrodenetleyici kullanıldı.

Milli Eğitim Bakanlığınca düzenlenen “Telafide ben de varım” faaliyetleri kapsamında robotik kodlama temel eğitimi Alp Oğuz Anadolu Lisesi bünyesinde 4 yıl önce kurulan, Türkiye'de bir devlet okulunda olma özelliği taşıyan Garaj Alp Oğuz Ön Kuluçka Merkezinde gerçekleştirildi. Garaj Alp Oğuz özellikle girişimciliği teşvik eden, girişimci gençlerin fikirlerini işe dönüştürmelerine imkan tanıyan bir merkez olma özelliği taşıyor. Teknoloji temelli girişimcilik (teknogirişim) çerçevesinde yazılım, donanım, robot, nesnelerin interneti, yapay zeka, makine öğrenmesi, doğal dil işleme, finans teknolojileri gibi alanlarda fikri olan lise öğrencileri ile her kademeden öğretmene açık olan Garaj Alp Oğuz Ön Kuluçka Merkezi, verdiği hizmetleri pandemi koşullarına uygun olarak yüz yüze veya online görüşmeler yolu ile gerçekleştirmekte olduğu belirtildi.