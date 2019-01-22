Aliağa'da öğrencilere denizcilik kursu

İzmir'in Aliağa ilçesinde, yarıyıl tatili boyunca ortaokul ve liseli gençlerin katılabileceği ücretsiz denizcilik kursu açıldı.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Aliağa İlçe Temsilciliği'nin girişimleri, Gemi Geri Dönüşüm Sanayicileri Derneği (GEMİSANDER)'nin desteğiyle, Aliağa Atatürk Ortaokulu'nda 10 gün sürecek olan denizcilik kursu açıldı. Kursta; denizcilik sektörü, deniz araçları türleri; gemi materyalleri, kullanımı, bakımı, denizcilik terimleri gibi çok sayıda alanda bilgiler verildi.

Tüm katılımcılara kurs sonunda ahşap gemi maketi hediye edeceklerini belirten TÜGVA Aliağa İlçe Temsilcisi Muhammed Doğan, "Öğrencilerimiz için kursumuzun dolu dolu, eğlenceli ve en verimli şekilde tamamlanması için elimizden geleni yapacağız" dedi.

Kırk yıllık tecrübesiyle denizcilik derslerini anlatacak olan GEMİSANDER Genel Koordinatörü Ersin Çeviker, öğrencilerin kaptanlık veya denizcilik yaparken topluma ve çevreye duyarlı birer bireyler olarak kariyer hedeflerine ilerlemelerini sağlamak için tüm imkanlarımızı seferber etmek istediklerini ifade etti.

Kursun sonunda Aliağa Liman Başkanlığı'nca yapılacak sınavda, başarılı olan 14 yaş ve üzerindeki öğrencilere 24 metreye kadar ticari olmayan yat/tekne kullanılmasına olanak sağlayacak amatör denizcilik belgesi verileceği belirtildi.