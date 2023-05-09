Aliağa'da öğrencilere trafik eğitimi

İzmir'in Aliağa ilçesinde, Trafik Haftası çerçevesinde öğrencilere yönelik etkinlik düzenlendi.

06-12 Mayıs Trafik Haftası nedeniyle, Aliağa İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından ilçedeki öğrencilere yönelik eğitimler verildi. Öğrenciler eğitimlere yoğun ilgi gösterirken, İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ve Atatürk İlkokulu iş birliği ile öğrencilerle bisiklet turu da gerçekleştirildi. Yine Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerince, Şehit Fethi Sekin Trafik Eğitim Parkı'nda okul öncesi ve ilkokul öğrencilerine yönelik trafik eğitimi verilerek bilgilendirilmeler yapıldı.