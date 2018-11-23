Aliağa'da Öğretmenler Günü etkinlikleri

Tüpraş Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlen resepsiyona Aliağa Belediye Başkan Yardımcısı Mehmedali Özkurt, İlçe Tapu Ünal Erbay ve okul müdürlerinin aralarında bulunduğu çok sayıda öğretmen katıldı.

Resepsiyonda konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Zehra Tuba Kabakçıoğlu, öğretmenlerin geleceğimizin mimarları, geleceği tasarlayan en önemli tasarımcılar olduklarını ifade ederek, ”Çocuklarımıza, eğitim hayatları boyunca bizden daha çok anne ve babalık eden haklarını yeryüzündeki hiçbir maddi değerler karşılayamayacağımız kıymetli öğretmenlerimizin katkılarıyla, emekleri ile hazırlanan bu güzel gece aslında öğretmenlerin sunduğu bir Öğretmenler Günü armağanıdır. Aramızda yıllarını eğitime adamış arkasında yüzlerce öğrencilerden oluşan rengarenk bir tablo bırakmış emekli öğretmenlerimiz var. Bu gün burada bizleri yalnız bırakmayan ,öğretmenler günü birlikte kutlanır diyen sizlere çok teşekkür ediyorum" dedi.

İlçede görev yapan müzik ve branş öğretmenlerinin oluşturduğu koro mini konser verdi. Korodaki öğretmenler, Anadolu'nun değişik yörelerinden derlenmiş türkülerden oluşan repertuvarla davetlilere müzik ziyafeti sundu. Konserde izleyiciler, koronun söylediği birbirinden güzel türkülere eşlik etti.

Konser sonrası öğretmenler arası spor müsabakalarında dereceye giren eğitimcilerde, kupa ve madalyaları verildi.