Aliağa'da Öğretmenler Günü kutlaması cuma günü

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Başöğretmen' unvanını kabul ettiği tarih olan ve 100. doğum yıl dönümünden bugüne kutlanan ‘Öğretmenler Günü', tüm yurt genelinde olduğu gibi İzmir'in Aliağa ilçesinde de kutlanacak. Kutlamalar, 24 Kasım'ın hafta sonuna denk gelmesi sebebi ile 23 Kasım Cuma günü yapılacak.

Öğretmenler Günü Aliağa İlçe Kaymakamlığı tarafından hazırlanan program dahilinde Tüpraş Halk Eğitim Merkezinde bir dizi etkinlikle kutlanacak. 23 Kasım Cuma günü saat 09.35'te Cumhuriyet Meydanında Aliağa İlçe Milli Eğitim Müdürü Zehra Tuba Kabakçıoğlu'nun Atatürk anıtına çelenk sunumu ile başlayacak olan program, saat 10.00'da Tüpraş Halk Eğitimi Merkezinde devam edecek. Tüpraş Halk Eğitimi Merkezindeki programda, göreve yeni başlayan öğretmenler adına M. Akif Öztürk, emekli öğretmenler adına Kadir Oltulu ve Aliağa İlçe Milli Eğitim Müdürü Zehra Tuba Kabakçıoğlu günün anlam ve önemine ilişkin konuşmalarını gerçekleştirecek. Programda ayrıca Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk'un öğretmenler günü mesajı okunacak. Konuşmaların ardından program; Göreve yeni başlayan öğretmenlerin “Meslek Yemin Töreni”, yıl içerisinde emekli olan öğretmenlere “Hizmet Şeref Belgesi” sunumu, ilçe genelinde düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesi, “Öğretmenler” adlı canlandırmanın sunulması, “Öğretmen Olmak İstiyorum” adlı şiirin okunması, “Türkiye'de Öğretmenliğin Tarihsel Süreci” konulu video sunumu, “Bir Öğrencinin Gözünden Öğretmen” adlı kompozisyonun okunması ve “Öğretmen Kimdir” adlı röportajın sunulması ile devam edecek. Program, oratoryo sunumu ve müzik dinletisi ile son bulacak.