Aliağa'da okullar arası koşu

İzmir'in Aliağa ilçesinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında ortaokullar ve liseler arası koşu düzenlendi.

Aliağa'da, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında ortaokullar ve liseler arası koşu düzenlendi. Gençlik Hizmetleri ve Spor Aliağa İlçe Müdürlüğü ile Aliağa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün işbirliğinde organize edilen koşuya 15 okuldan kızlardan 50 öğrenci ve erkeklerden 70 öğrenci olmak üzere toplamda 120 sporcu katıldı.

Takım ve bireysel dallarda yarışan öğrenciler birinci olabilmek için kıyasıya bir mücadele ederek ter döktü. Aliağa Gençlik Hizmetleri ve Spor Aliağa İlçe Müdürlüğü ile Aliağa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen yarışmaya; 120 sporcu katıldı. Ortaokul ve lise öğrencilerinin yer aldığı yarışma 800 metre genç kızlar, 1200 metre yıldız kızlar, bin 200 metre genç erkekler ve 1500 metre yıldız erkekler kategorisinde yapıldı. Yapılan koşu yarışlarında dereceye giren okul ve öğrencilere ödülleri 19 Nisan'da Enka Spor Salonunda saat 11.00'de düzenlenecek törende verilecek.