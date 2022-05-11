Aliağa'da onlarca kişi Engelliler Haftasında farkındalık için yürüdü

İzmir'in Aliağa ilçesinde, Engelliler Haftası çerçevesinde düzenlenen farkındalık yürüyüşüne çok sayıda kişi katıldı.

10-16 Mayıs tarihlerinde kutlanan Engelliler Haftası nedeniyle, tüm yurtta olduğu gibi Aliağa'da da çeşitli etkinlikler vardı. Etkinlikler çerçevesinde farkındalık yürüyüşü düzenlendi. Aliağa Alp Oğuz Anadolu Lisesi önünden başlayan yürüyüşe; engelli bireyler ve aileleri, sivil toplum kuruluşları, siyasi parti temsilcileri katıldı. Oluşturulan kortejde yer alan Aliağa Engelsiz Mehteran Takımı, çaldığı marşlar ve performansıyla göz doldurdu. Kortejin yürüyüşü, Aliağa Engelsiz Kafe'de son buldu.

Öte yandan Zeytinli Park Engelsiz Kafe'de yapılan ikramlardan sonra, askerlik çağına gelen engelli gençler için kına gecesi düzenlendi. Programda gençlerin ellerine kınalar yakılırken, duygusal anlar yaşandı. Kınaların yakılmasından sonra etkinlik, engelli gençler ve Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar'ın karşılıklı harmandalı oynaması ile son buldu.

Kına gecesi programına ise ayrıca; İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdoğan Akyüz, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Balıkçıoğlu, siyasi parti temsilcileri, dernek üyeleri ve vatandaşlar katıldı.