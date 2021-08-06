İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Aliağa'da orman temizliği devam ediyor

Aliağa Kaymakamlığı, Aliağa Belediyesi ve Aliağa Orman İşletme Şefliği iş birliğinde geniş katılımlı orman temizliği yapıldı.

Temizlik etkinliğinde orman yangınlarına sebebiyet verebilecek cam kırıkları başta olmak üzere kirlilik oluşturan atıklar titizlikle toplandı.


Aliağa kent merkezine yakın Çamlık bölgesinde gerçekleştirilen etkinliğe Aliağa Kaymakamı Ömer Karaman, Garnizon Komutanı Albay Faruk Altun, Aliağa Belediye Başkan Yardımcısı Hakan Şimşek, Aliağa Belediyesi Personel Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmedali Özkurt, Aliağa Orman İşletme Şefi Oktay Atalay Dikmen, belediye ekipleri, meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları, kurum müdürleri ile emniyet, jandarma ve sahil güvenlik ekipleri katıldı. Orman temizliği ve yangınları konusunda Aliağa halkının çok duyarlı davrandığını ifade eden Aliağa Kaymakamı Ömer Karaman, “Orman yangınlarının önlenmesinde orman içi temizliği çok önemlidir. Yangınların büyük bir kısmı ormana atılan atıklardan kaynaklanıyor. Bazen bir şişe, cam kırığı ya da poşet yangına sebebiyet verebiliyor. Küresel ısınmadan tüm dünya gibi ülkemiz de olumsuz etkileniyor. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi ‘Ormansız yurt vatan değildir' sözünü yerine getirerek ormanlarımızı canla başla koruyacağız” dedi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.