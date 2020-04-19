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Aliağa'da orman yangınlarıyla mücadele için yapılan ekip binasında son rötuşlar

İzmir’in Aliağa ilçesinde, orman yangınlarıyla mücadele için kullanılacak olan ekip binasının önümüzdeki yangın sezonunda hizmete gireceği bildirilirken, binada sona gelindi.

İzmir'in Aliağa ilçesinde, orman yangınlarıyla mücadele için kullanılacak olan ekip binasının önümüzdeki yangın sezonunda hizmete gireceği bildirilirken, binada sona gelindi.


İzmir Orman İşletme Müdürlüğü, oksijen ve hayat kaynağı olan ormanların baş düşmanı yangınlar ile mücadele için hazırlıklarını aralıksız bir şekilde devam ettiriyor.


Öte yandan Aliağa ilçesinde de, personelin eğitimlerinde ve ekipmanlarında eksiklikler giderilmesi için hazırlıklar devam ederken, yangınlarla mücadele edecek olan personel için kentte yeni yapılan ilk müdahale ekip binasında da son rötuşlar yapılıyor.


Bu kapsamda İzmir Orman İşletme Müdürü Ersen Çetin, çalışmalar hakkında Aliağa Orman İşletme Şefi Atalay Oktay Dikmen'den bilgi aldı. Binanın, önümüzdeki yangın sezonunda hizmete gireceği ifade edildi.

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