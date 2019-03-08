Aliağa'da ormanlar temizleniyor

İzmir'de Aliağa Belediyesi, rutin olarak sürdürdüğü temizlik çalışmalarının yanı sıra kentin akciğeri konumunda olan ormanlık alanlarda da temizlik faaliyetlerini sürdürüyor.

Vatandaşlar tarafından ormanlık alana atılan çöpler, yangına neden olabilecek cam şişeler ve çeşitli atıklar Aliağa Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından yapılan detaylı temizlik ile toplandı.

Aliağa Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünce oluşturulan 20 kişilik ekip, Güzelhisar, Samurlu ve Şahin Tepesi mevkilerinde çalışma yaptı. Hummalı bir şekilde sürdürülen çalışmalar kapsamında, orman yangınlarının önüne geçmek amacıyla özellikle gelişigüzel atılmış cam kırıkları ve şişeler titizlikle toplandı.

Ekiplerce toplanan çöpler, poşetlere doldurularak toplama alanına götürüldü. Temizlik çalışmaları esnasında ormana kaçak olarak dökülen molozlar araçlar ile toplandı. Titizlikle yürütülen çalışmalar sonunda çöp yuvasını andıran ormanlık alanlar pırıl pırıl bir hale getirildi.

Rutin çalışmaların yanı sıra ormanlık ve piknik bölgelerinde periyodik temizlik çalışmaları yaptıklarını belirten Aliağa Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Handan Çetiner Şirin, vatandaşları çevre temizliği konusunda daha duyarlı olmaya davet etti. Şirin, “Bu ormanlar ve bu kent hepimizin. Vatandaşlarımızın özellikle ormanlık ve piknik alanlarında yangına sebebiyet verebilecek davranışlardan uzak durmaları gerekiyor. Gelecek nesillere, çocuklarımıza daha temiz ve daha güzel bir Aliağa için el ele vererek çalışmalıyız” dedi.