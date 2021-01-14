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Aliağa'da ortak kullanım alanları dezenfekte ediliyor

İzmir’in Aliağa ilçesinde korona virüs riskine karşı dezenfekte çalışmaları aralıksız devam ediyor.

İzmir'in Aliağa ilçesinde korona virüs riskine karşı dezenfekte çalışmaları aralıksız devam ediyor.



Aliağa Belediyesi Dezenfekte Ekipleri, toplum sağlığı için tehlike oluşturabilecek korona virüs salgınına karşı ortak kullanım alanlarını dezenfekte etmeye aralıksız devam ediyor. Çalışmalar kapsamında günde binlerce vatandaşın kullandığı toplu ulaşım araçları ve duraklarının yanı sıra Covid-19'a yakalanan vatandaşların yaşadıkları apartmanların ortak kullanım alanları özel bir solüsyonla dezenfekte edildi. Ekipler aynı zamanda otobüs duraklarına ve halkın sıklıkla kullandığı bölgelere yerleştirilen el dezenfektan kutularını da kontrol ederek dezenfektan takviyesi yapıyor.


Vatandaşlar ise yapılan çalışmalardan memnun olduklarını dile getiriyor.

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