Aliağa'da otluk alanda yangın

İzmir'in Aliağa ilçesinde Çaltılıdere mahallesindeki otluk alanda çıkan yangın büyük panik yaşattı.

Edinilen bilgiye göre, Çaltılı dere mahallesi bozdivrik tepesi mevkiinde öğle saatlerinde bilinmeyen bir sebepten yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle hızla çevreye yayıldı. Vatandaşların yangını ihbar etmesi üzerine olay yerine İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ile Orman İşletme Şefliği arazöz ekipleri intikal etti. İzmir Büyükşehir Belediyesine ait 3 itfaiye ile Orman İşletme ait 1 helikopter ve 5 arazöz ekibinin müdahale ettiği yangın, ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonrası kontrol altına alınarak söndürüldü.