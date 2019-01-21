Aliağa'da otomobil ve kamyon çarpıştı: 3 yaralı

İzmir'in Aliağa ilçesindeki Yeni Foça kara yolunda, otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Yenifoça Limanlar Yolu kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.M.Ü. idaresindeki 35 CNP 22 plakalı otomobil, Yeni Foça yönüne giden H.Ü. idaresindeki 47 AS 733 plakalı kamyon ile çarpıştı. Kazada, otomobilde bulunan yolcu konumundaki C.Ç. (28), B.B. (20) ve Y.K.(21) yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler, durumu 112 sağlık ekiplerine bildirdi. Vatandaşların ihbarı üzerine kazanın bulunduğu noktaya intikal eden sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahalede bulundu. Yaralılar, Aliağa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan kazazedelerin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.