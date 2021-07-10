Aliağa'da pazarcılar için standart kıyafet uygulaması

Aliağa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile İzmir Pazarcılar Derneği iş birliğinde yürütülen çalışmalar kapsamında pazarcıların giyimine ilişkin standart oluşturulması amacıyla pazarcı esnafına yönelik tek tip kıyafet uygulaması hayata geçirildi. Zabıta ekipleri esnafa özel olarak tasarlanan tanıtıcı kimlik kartlarının dağıtımına başladı. Yeni Mahalle Kapalı Pazaryeri ve Atatürk Mahallesi Kapalı Pazaryerinde başlatılan uygulamalar bölgede ilk olurken, bu sayede hem pazaryerleri kurumsal bir görünüme kavuştu hem de vatandaşlar alışveriş yaptıkları esnafı tanıyabilme imkanı buldu.

Pazar tezgahları sabahın erken saatlerinden itibaren zabıta ekiplerinin gözetiminde belirlenen alanlara vatandaşların rahatça alışveriş yapabileceği şekilde kurulurken, tezgahların sarı çizgiler ile belirlenen sınırlar dışına çıkmasına ise izin verilmiyor. Bu sayede alışveriş yapan vatandaşlar için daha geniş alanlar oluşturuluyor. Covid-19 tedbirleri kapsamında maske ve sosyal mesafe kontrolleri devam ederken pazar giriş ve çıkışlarında el dezenfektan üniteleri bulunduruluyor.

“Tüm ilçelerin Aliağa'yı örnek almalarını arzu ediyoruz”

Aliağa'daki pazaryerlerindeki düzenlemelerin yaklaşık 8 ay önce başladığını belirten İzmir Pazarcılar Derneği Başkanı Faysal Acar, “Pazaryerlerindeki tezgahların kullanımı için 12 yıldır tezgah işleten esnafımıza Aliağa Belediyesi tarafından öncelik tanınarak hakları verildi. Şuanda esnafımıza tanıtım kartları ile beraber iş sırasında kullanabilecekleri kıyafetlerin dağıtımı yapılıyor. Pazar giriş ve çıkışlarında dezenfektan üniteleri bulunduruluyor. Tezgah araları bir ambulansın rahatlıkla giriş ve çıkış yapabileceği şekilde düzenledi. Aliağa pazarını İzmir'in diğer ilçelerine göre çok daha düzenli ve başarılı buluyoruz. Tüm ilçelerin Aliağa'yı örnek almalarını arzu ediyoruz. Esnafın da fikirleri alınarak yapılan başarılı çalışmalardan ötürü Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar'a teşekkür ediyorum” dedi.

“Türkiye'ye örnek bir pazar oluşturmayı hedefliyoruz”

Aliağa Belediyesi Zabıta Müdürü Mustafa Tahir Acar ise pazar yerlerinde yapılan düzenlemeler hakkında, “Başkanımız Sayın Serkan Acar'ın bölgemize örnek, Aliağa'ya ve vatandaşımıza yakışır, yönetmeliklere uygun bir pazaryeri talimatı doğrultusunda çalışmalarımıza yılbaşından itibaren süratle başladık. İlk olarak pazaryerindeki birtakım haksız işgallerin önüne geçtik. Düzen ve disiplin anlamında yenilikler yaptık. Yeni Mahalle Kapalı Pazaryerinde ve Aliağa Kapalı Pazaryerinde sözleşmeleri kesinleşen esnafımıza kimlik kartları ile kıyafetlerinin dağıtımına başladık. Devam edeceğimiz çalışmalarla sadece bölgeye değil Türkiye'ye örnek bir pazar oluşturmayı hedefliyoruz. Kısa zaman için pazaryerlerimizde yapısal, görsel ve disiplin anlamında birtakım yenilikler daha yapacağız. Yapılan çalışmalarda büyük emek gösteren İzmir Pazarcılar Derneği Başkanı Faysal Acar ve ekibine teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.