Aliağa'da pide denetimleri başladı

İzmir'de Aliağa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Ramazan ayının başlaması ile birlikte kent genelindeki fırınlarda pide denetimlerine başladı.

Aliağa ilçesinde zabıta ekipleri, fırın işletmeciliği yapan esnafın gramaj ve hijyen kurallarına uyup uymadıklarına dair denetimlerine başladı. Ekipler, ilk gün yaptıkları denetimlerde Ramazan pidelerinin pişmesinden gramajına kadar titiz bir inceleme gerçekleştirdi. Ramazan ayı süresince 200 gram pidenin 1 lira 25 kuruş, 250 gram pide 1 lira 50 kuruş, 300 gram pidenin ise 2 lira 50 kuruştan satışa sunabileceği öğrenildi. 200 gramın altında pide satışının yapılamayacağı da kaydedildi.

Aliağa Belediyesi Zabıta Müdürü Mustafa Tahir Acar, Ramazan ayının ilk gününden itibaren başladıkları pide denetimlerine Ramazan ayı süresince devam edeceklerini söyledi.

İlk gün denetimlerinde herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadığını belirten Aliağa Belediyesi Zabıta Müdürü Mustafa Tahir Acar, “Halkımızın güvenilir ürünlere ulaşabilmesi için zabıta müdürlüğü olarak 7 gün 24 saat hizmet vermekteyiz. Yılın 12 ayı gerçekleştirdiğimiz rutin denetimlerimizi Ramazan süresince fırınlarda, marketlerde ve pazar yerlerinde sıklaştıracağız” dedi.