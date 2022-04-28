Aliağa'da sahnelenen oyunu Bitlis'teki minikler online bağlantı ile izledi

Aliağa Belediyesi bünyesinde faaliyetlerini sürdüren ALBET Çocuk Tiyatrosu, uzun bir aradan sonra ‘Çıtır ile Pıtır Görev Başında' isimli oyun ile sahne aldı. İlk kez sahne deneyimi yaşayan kursiyerler, minik izleyicisine keyifli anlar yaşatırken, oyunu Bitlis'te köy okulunda eğitim gören öğrenciler online olarak canlı izleme imkanı buldu.

Aliağa Tüpraş Halk Eğitimi Merkezinde ilkokul öğrencileri için sahnelenen ‘Çıtır ile Pıtır Görev Başında' isimli oyun, yoğun ilgi gördü. ALBET Çocuk Tiyatrosu kursiyerlerinin sergilediği oyunda minik izleyiciler, keyifli dakikalar yaşadı. İlk kez sahne deneyimi yaşayan kursiyerler performansıyla dikkat çekerken, oyun esnasında Bitlis'teki bir köy okuluna online olarak bağlantı yapıldı. Yapılan online bağlantı sayesinde köy okulunda eğitim gören öğrenciler, ilk kez bir tiyatro oyununu canlı olarak izlemenin mutluluğunu yaşadı.

Minik seyircinin tiyatroyu çok özlediğini belirten ALBET Tiyatro Eğitmeni Evrim Yaşar, “Pandemi sürecinde sanata uzak kalan çocuklarımız; sanatı, sahneye çıkmayı, tiyatro ile iç içe olmayı çok özledi. Bugünkü oyunda başarılı bir sahne performansı gösteren kursiyerlerimiz ilkokul öğrencilerine sanat dolu keyifli anlar yaşattı. Oyunumuzun teması, çocukların yaptığı yanlışları tatlı ve sevimli bir dille farkına varmalarını sağlayarak doğruları anlatmaktı. Küçük izleyicimiz salonumuzu tamamen doldurdu. Oyunumuzda Bitlis'te bir köy okuluna da online olarak konuk olduk. Uzakları yakın ederek köy okulundaki öğrencilerimizi tiyatro ile buluşturmanın mutluluğunu yaşadık. Bizlere bu imkanları sağlayan, çocuklarımızı küçük yaşta sanat ve tiyatro ile buluşturan Aliağa Belediye Başkanımız Serkan Acar'a çok teşekkür ediyorum” dedi.

Bitlis'ten Başkan Acar'a teşekkür

Öğrencilerinin ilk kez canlı olarak tiyatro izlediklerini ifade eden Sınıf Öğretmeni Merve Çelik Kırtan, “Aliağa Belediyesinin çocuklar için gerçekleştirdiği tiyatro oyununa konuk olduk. Bizim için mutluluk vericiydi. Öğrencilerim ve ben büyük heyecan yaşadık. Öğrencilerim ilk defa sahne heyecanını izleyerek yaşamış oldu. Oyuna davet edildiğimiz için çok mutlu olduk. Bizlere bu heyecanı yaşatan Aliağa Belediyesi'ne ve Belediye Başkanı Serkan Acar'a çok teşekkür ediyorum” dedi.