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Aliağa'da sahte içki operasyonu: 1 gözaltı

İzmir’in Aliağa ilçesinde, polis tarafından bir eve yönelik yapılan operasyonda çok sayıda sahte içki ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

İzmir'in Aliağa ilçesinde, polis tarafından bir eve yönelik yapılan operasyonda çok sayıda sahte içki ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Aliağa İlçe Emniyet Müdürlüğü KOM Grup Amirliği ekipleri, sahte/kaçak alkol satışının engellenmesine yönelik bir ikamete operasyon düzenledi. Yenişakran Mahallesi'nde yapılan operasyonda, Y.Ü isimli şahıs gözaltına alındı. Baskında alkol yapımında kullanılan malzemeler, 34 litre sahte içki ve 125 litre el yapımı olduğu değerlendirilen sıvı, 2 kilogram anason tohumu, 2 litre sıvı anason aroması ele geçirildi.


Emniyetteki ifadesinin ardından adliye sevk edilen şüpheli Y.Ü, adli kontrolle serbest bırakıldı.

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