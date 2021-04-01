Aliağa'da sanayi siteleri esnafı için güç birliği

İzmir'in Aliağa ilçesinde, sanayi siteleri bölgesindeki esnafın altyapı, güvenlik, temizlik gibi sorunlarının hızlı çözümü için bir dernek kuruldu.

Aliağa ilçesinde, sanayi siteleri bölgesinin; altyapı, güvenlik, temizlik, denetim başta olmak üzere esnafın tüm sorun ve ihtiyaçlarına çözüm arayacak olan Aliağa Sanayi Sitesi Esnafları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar'ın girişimleriyle, Aliağa Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Serdar Berk ve bölgedeki dört kooperatifin temsilcileri ve esnaflar tarafından kuruldu.

Aliağa Sanayi Sitesi Esnafları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinin kurucuları, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar'ın ev sahipliğinde bir araya gelerek dernek tüzüğünü imzaladı. Aliağa Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Serdar Berk dernek kurucu yönetim kurulu başkanı olurken, kurucu yönetim kurulu üyelikleri de; S.S Aliağa Samurlu Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi Başkanı Çağrı Görmez, Aliağa Yeni Sanayi Sitesi Başkanı Yılmaz Koç, Küçük Sanayi Sitesi Kooperatif Başkanı Halil Benli ile esnaflar Abbas Gidici, Hakan Toprak ve Fehmi Yavuz'dan oluştu.

Aliağa Sanayi Sitesi Esnafları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, sanayi sitesi esnafının sosyal, kültürel, ekonomik iş birliğini sağlamak, esnafın yardımlaşma ve dayanışma ihtiyacını karşılamak, sanayi sitelerinin çalışma koşullarını iyileştirmek için çalışmalar yürütecek.

Başkan Acar: "Esnafın derdi her zaman bizim derdimizdir"

Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Aliağa Sanayi Sitesi Esnafları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinin tüm sanayi sitesi esnafının sıkıntılarının çözümü için müşterek bir kurum olacağını söyledi.

Başkan Acar, "Sanayi esnafının sıkıntılarını ve sorunlarını kendine dert edinen bir çatının kuruluşunu gerçekleştiriyoruz. Yeni derneğimiz sanayi sitemizin daha güzel, daha huzurlu ve daha güvenli olmasının yanı sıra esnafımız arasında birlik, beraberlik ve dayanışmanın üst seviyeye çıkartılması için faaliyetler yürütecek. Esnaf arasında ahilik geleneğini yaşatmak gibi bir misyonu olacak. Sanayi sitesindeki esnafımızın derdi her zaman bizim derdimizdir. Yeni kurulan derneğimizin derdi de artık bizim derdimiz olacak. Aliağa Sanayi Sitesi Esnafları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin esnafımıza ve Aliağamıza hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.