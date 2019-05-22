Aliağa'da şehit aileleri ve gaziler iftarda bir araya geldi

İzmir'in Aliağa ilçesinde, şehit aileleri ve gaziler iftar yemeğinde buluştu.

Aliağa Kaymakamlığı ile Aliağa Belediyesi, Öğretmenler Lokali'nde şehit aileleri ve gazilere iftar yemeği verdi.İftarın ardından yemek duasını İlçe Müftüsü Süleyman Demiryürek yaptırdı. Günün anlam ve önemine ilişkin konuşmayı ise Aliağa Kaymakamı Erhan Günay yaptı.

Ülke olarak birlik ve beraberliğe her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyduklarını belirten Aliağa Kaymakamı Erhan Günay, "Allah düşmanlarımıza fırsat vermesin. Birlik ve beraberliğe her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyduğumuz bu günlerde millet olarak kenetlenmenin artarak devam etmesini ümit ediyoruz. Aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyor; kahraman gazilerimize, şehit ve gazilerimizin değerli ailelerine saygı ve şükranlarımı sunuyorum” dedi.

Programa; Aliağa Kaymakamı Erhan Günay, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Garnizon Komutanı Faruk Altun, İlçe Jandarma Komutanı Rıfkı Kulaksız, İlçe Emniyet Müdürü Yasin Uğurtaş ve İlçe Müftüsü Süleyman Demiryürek katıldı.