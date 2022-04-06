Aliağa'da şenlik havasında temizlik etkinliği

İzmir'in Aliağa ilçesinde orman yangınlarına bir daha sebebiyet vermemek ve farkındalık oluşturmak için ormanlık alanda çevre temizliği yapıldı. Ormanlık alanda çevre temizliği yapan öğrenciler bir yandan da güzel havanın tadını çıkarttı.

Aliağa Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Atatürk ve Mehmet Saka Ortaokullarında eğitim gören öğrencilerle birlikte orman temizliği yaptı. Güzelhisar Mahallesi ormanlık alanda “Temiz Çevre, Temiz Aliağa” temasıyla gerçekleştirilen etkinliğe katılan Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, öğrencilerin ilgi odağı oldu. Öğrencilerle yakından ilgilenen Başkan Acar, öğrencilere orman temizliğinin önemini anlattı.

“Ormanlar, bizim oksijenimiz doğanın ise ciğeridir”

Etkinlikte öğrencilerle bir araya gelen Başkan Serkan Acar, “Ormanlarımız havanın temizliği açısından çok büyük bir önem taşıyor. Geçtiğimiz yıl birçok şehirde orman yangını yaşandı. Orman yangınlarının en önemli nedeni ormanlık alanlarda bulunan cam atıklarıdır. Ormanlar, bizim oksijenimiz doğanın ise ciğeridir. Bu yüzden ormanlarımızı korumalıyız, temiz tutmalıyız. Ülkemizin geleceği sizlersiniz. Zaten güzel olan şehrimizi temiz tutarak daha da güzelleştireceğiz” dedi.