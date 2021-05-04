Aliağa'da sevimli dostlara mama ve su desteği

İzmir'de Aliağa Belediyesi, tam kapanmayla birlikte sokak hayvanlarına su ve mama desteğinde bulunuyor.

Aliağa Belediyesi, tam kapanma döneminde sokakta yiyecek bulmakta zorlanan sevimli dostların yanında olmaya devam ediyor. Kısıtlamaların yanı sıra havaların da ısınmaya başlamasıyla birlikte, yiyecek ve su bulmakta zorlanan, kentin sokaklarında yaşayan hayvanların tüm yaşamsal ihtiyaçları, Aliağa Belediyesi Veterinerlik Birimi tarafından karşılanıyor. Veterinerlik Birimi, kentin çeşitli noktalarında bulunan mamamatiklere düzenli olarak mama takviyesi yapıyor. Mamamatik bulunmayan; ancak popülasyonun fazla olduğu kentin muhtelif bölgelerindeki can dostlara da mama ve su desteği sağlanıyor.

Her zaman olduğu gibi pandemi döneminde de sevimli dostların yanında olduklarını belirten Aliağa Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Ozan Turan, “Hem yiyecek hem de su bulmakta zorlanan sevimli dostlarımıza bu zorlu süreçte de destek vermeye devam ediyoruz. Kentin muhtelif noktalarında bulunan mamamatiklerimize düzenli olarak takviyeler yapıyoruz. Mamamatik bulunmayan ancak popülasyonun fazla olduğu bölgelere giderek sevimli dostlarımızın beslenmesini sağlıyoruz. Tam kapanma döneminde de onlar için sahadaki görevimizi aksatmadan sürdürüyoruz” dedi.